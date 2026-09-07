ДТП с участием автобуса и иномарки произошло в Раменском округе

В Раменском 3 сентября произошло ДТП с участием муниципального автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, двоих госпитализировали.

Инцидент случился утром на улице Михалевича. Автобус № 48к, следовавший из микрорайона Холодово к станции «Бронницы», столкнулся с иномаркой. По предварительным данным, легковой автомобиль выезжал с прилегающей территории и не пропустил транспорт, двигавшийся по главной дороге. В момент удара в салоне находились около семи человек.

Водитель немедленно связался с диспетчером автопарка, затем вызвал ГИБДД и скорую помощь. Медицинская помощь потребовалась пятерым пострадавшим. Двоих граждан экстренно госпитализировали в Раменскую больницу, еще троих после осмотра отпустили домой для амбулаторного лечения. Врачи оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести. Погибших нет.