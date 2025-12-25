Дружинников Богородского округа наградили в Доме правительства Подмосковья

В жизни Народной дружины Богородского округа произошло знаковое событие. В Доме правительства Московской области в торжественной обстановке вручили благодарственное письмо за эффективную помощь и активное содействие, оказанные Главному управлению региональной безопасности Московской области.

Участники подвели итоги работы в рамках реализации проекта «Трансформация народных дружин». Данный приоритетный проект с мая 2024 года реализуется Главным управлением региональной безопасности Московской области совместно с ГУ МВД России по Московской области. Проводил мероприятие руководитель в ранге министра Кирилл Карасев.

В Богородском округе единая народная дружина была создана в декабре 2018 года. В нее вошли представители и участники местных дружин из разных населенных пунктов округа, которые начали свою деятельность в 2015 году. Сейчас в дружине насчитывается 131 активист. В 2025 году участники получили новую, форменную одежду, служебный автомобиль для патрулирования отдаленных территорий и оперативного реагирования на поступающие сообщения.