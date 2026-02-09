Дружинники Богородского округа помогли выявить мигрантов-нелегалов

Масштабный рейд по проверке миграционного законодательства провели в Богородском округе совместно с полицией. Дружинники помогли выявить девять иностранных граждан, проживавших с возможными нарушениями в поселке Обухово.

Граждане прибыли из Узбекистана, Киргизии и Туркменистана. По данному факту проводится проверка, в ходе осмотра были изъяты вещественные доказательства.

Единая народная дружина Богородского округа была создана в декабре 2018 года, объединив активистов местных дружин из разных населенных пунктов. Сейчас в ее составе насчитывается более 100 добровольцев.

Дружинники помогают при проведении рейдов и проверок, участвуют в обеспечении безопасности на крупных праздниках и массовых мероприятиях, патрулируют территории. Такое взаимодействие позволяет эффективнее выявлять нарушения и поддерживать правопорядок в округе.