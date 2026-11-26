Финал всероссийского конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России — 2026» собрал команды из 61 региона России. Сборная «Город Солнца» лицея № 1 имени Александра Блока из Солнечногорска достойно представил свой округ и Подмосковье на федеральном уровне.

Юные пожарные продемонстрировали в финале не только теоретические знания, но и практические навыки, а также умение работать в команде. Ребята презентовали жюри достижения дружины, фоторепортаж о тренировках по пожарно-спасательному спорту, а также мастер-класс для детей младшего возраста. Отдельным испытанием был командный теоретический зачет на знания правил безопасности.

Команда из Солнечногорска под руководством заместителя директора лицея по воспитательной работе Олесяи Ромадовой успешно справилась со всеми испытаниями и по результатам вошла в тройку сильнейших дружин России.

«Поздравляю ребят и Олесю Геннадьевну с таким результатом! Благодарю педагогов и родителей за поддержку команды. Пусть впереди будут новые конкурсы и такие же дружные успехи», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.