Дружеские матчи с «Легендами хоккея» пройдут в Пушкино и Лобне в выходные

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сразу два матча «Легенд хоккея» со сборными жителей проведут в выходные в Подмосковье. 15 февраля игра состоится в Лобне, а 16 февраля — в Пушкино. В Минспорте региона рассказали о плане мероприятий.

В центральном парке культуры и отдыха «Лобня» на лед выйдут Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Сергей Коньков и Сергей Соин. К ним присоединятся звезда сериала «Молодежка» Артур Каспранов и солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев.

На матч с жителями Пушкинского округа приедут Вячеслав Фетисов, Вячеслав Буцаев, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, Сергей Коньков и Сергей Соин. В одной команде со звездами сыграют Кирилл Андреев, актер Иван Мулин и титулованный российский футболист Александр Мостовой.

Руководить играми будет Александр Якушев, а комментировать — Олег Жолобов.

Перед началом гала-матчей для юных хоккеистов проведут мастер-классы. Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделится с ребятами секретами своего мастерства.

Команда «Легенды хоккея» провела более 30 матчей с жителями разных городов Подмосковья. Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2022 года, а также в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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