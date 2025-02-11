Дружеские матчи с «Легендами хоккея» пройдут в Пушкино и Лобне в выходные
Сразу два матча «Легенд хоккея» со сборными жителей проведут в выходные в Подмосковье. 15 февраля игра состоится в Лобне, а 16 февраля — в Пушкино. В Минспорте региона рассказали о плане мероприятий.
В центральном парке культуры и отдыха «Лобня» на лед выйдут Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Сергей Коньков и Сергей Соин. К ним присоединятся звезда сериала «Молодежка» Артур Каспранов и солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев.
На матч с жителями Пушкинского округа приедут Вячеслав Фетисов, Вячеслав Буцаев, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, Сергей Коньков и Сергей Соин. В одной команде со звездами сыграют Кирилл Андреев, актер Иван Мулин и титулованный российский футболист Александр Мостовой.
Руководить играми будет Александр Якушев, а комментировать — Олег Жолобов.
Перед началом гала-матчей для юных хоккеистов проведут мастер-классы. Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделится с ребятами секретами своего мастерства.
Команда «Легенды хоккея» провела более 30 матчей с жителями разных городов Подмосковья. Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2022 года, а также в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».