Дрезненскую школу № 1 в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют в этом году

Капитальный ремонт второго корпуса Дрезненской средней школы № 1 продолжается в Орехово-Зуеве. Завершить работы планируют в этом году.

Готовность работ в школе на Коммунистической улице в Дрезне уже достигла 45%. Как рассказали в региональном Минстрое, в здании обновят фасад, кровлю, оборудование, входные группы, коммуникации, сантехнику, окна и двери. На территории проведут благоустройство.

«В настоящее время на площадке работают 70 человек, одна единица техники. Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, также осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж оконных блоков и инженерных коммуникаций», — рассказали в ведомстве.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».