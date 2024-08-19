Дрезненскую школу № 1 в Орехово-Зуеве откроют после капремонта в сентябре

Дрезненскую школу № 1 капитально отремонтировали на Центральной улице в Орехово-Зуеве. Ее откроют в сентябре.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, в школе привели в порядок фасад и крышу, входную группу, а также провели отделку помещений, установили новую сантехнику и провели благоустройство территории. В учреждении установили новую мебель и оборудование.

Здание школы было построено в 1988 году, его площадь превышает 7,2 тысячи квадратных метров.

Работы провели по президентской программе «Модернизация системы общего образования».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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