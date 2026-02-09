Древний дуб из Подмосковья внесли в Национальный реестр

Дуб из Аверкиевского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» официально включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Запись под номером 1568 внесли 28 января 2026 года.

Дерево находится на обочине лесной дороги в 136-м квартале лесничества. Рядом обустроена зона отдыха с беседкой и столом. На одной из ветвей, на высоте около четырех метров, закреплена цепь, которая напоминает образ дуба у Лукоморья из произведения Александра Пушкина.

По оценкам специалистов и воспоминаниям бывшего лесничего Валентина Самоделова, которому сейчас 86 лет, дубу от 150 до 200 лет. «Дерево уже было взрослым, когда я был ребенком», — вспоминает он. Обхват ствола составляет 2,8 метра, диаметр — 89 сантиметров.

Историческую ценность представляет не только само дерево, но и территория, на которой оно растет. В период Российской империи эти земли входили в состав Верзиловской дачи — лесного участка, находившегося в хозяйственном управлении и принадлежавшего различным владельцам. Среди собственников был Александр Дмитриевич Самарин — московский губернский предводитель дворянства, обер-прокурор Святейшего синода и член Государственного совета. Его супругой была Вера Мамонтова, известная благодаря портрету Валентина Серова «Девочка с персиками».

Включение дуба в Национальный реестр подтверждает его природную, историческую и культурную значимость. Полную информацию о дереве можно будет найти на официальном сайте программы после 15 февраля 2026 года.