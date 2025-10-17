Древние иконы передали в дар усадьбе Середниково в Химках

Торжественное событие, посвященное дню рождения поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, прошло в усадьбе Середниково в Химках. Возвращены в родные стены поместья священные иконы Спасителя и Божией Матери, которые передали представители Химкинского благочиния и Алексиевского храма.

Праздничная церемония в усадьбе включала в себя молебен, освящение икон и экскурсию для приглашенных гостей. Литературную программу представили воспитанники воскресных школ, исполнившие стихи и прозаические отрывки. Событие украсил своим присутствием правнучатый племянник поэта и нынешний хозяин усадьбы Михаил Лермонтов, который поделился, что эти святыни когда-то уже находились в Середниково и теперь спустя годы вернулись на свое законное место.

«Это мероприятие, посвященное Дню рождения русского поэта Михаила Лермонтова, важно для всех нас. В рамках программы „Успех в единстве поколений“ мы говорим о сохранении исторического наследия и духовных связей. Середниково продолжает оставаться ключевым центром культуры нашего округа», — поделился председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Подобные события способствуют укреплению связи между прошлым и настоящим, традициями и духовными ценностями, которые воспевал в своем творчестве великий русский поэт.