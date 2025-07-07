Древнерусский свадебный обряд провели для двух пар молодоженов в Дубне

В честь Дня семьи, любви и верности две влюбленные пары в Дубне поженились по старинному свадебному обряду. Церемония состоялась на городской площади.

Молодожены с благодарностью приняли приглашение организаторов стать центральными персонажами русского обряда, который дал возможность и участникам, и зрителям прикоснуться к родной истории и окунуться в атмосферу древнего праздника. Женихи и невесты облачились в народные костюмы — яркие сарафаны и вышитые косоворотки.

Новобрачных осыпали монетами и пшеницей и монетками, чтобы в семье был достаток и много детей, каждому поднесли чарочку и вручили каравай как символ благополучия и крепкого брака.

Евгений и Алина Васановы поделились, что древнерусский обряд еще больше скрепил их брак, ознаменов новый этап в развитии молодой семьи. «Теперь День святых Петра и Февронии будет и нашим праздником тоже», — сказали молодые.

Жителей наукограда поздравил с Днем семьи, любви и верности глава Дубны Максим Тихомиров. «Помните, семья — самое важное, что у нас есть! Это наша поддержка, вдохновение и сила!», — отметил руководитель муниципалитета.