Древнерусские иконы и фрески оживут на Соборной площади Коломенского кремля

На Соборной площади Коломенского кремля в субботу, 23 мая, представят мультимедийный проект «Семьи небесные. Воздух». Масштабное музыкально-визуальное действо под открытым небом объединит анимацию древнерусской иконописи, живое звучание хора и оркестра, художественное слово и современные технологии.

Основой художественного ряда проекта являются памятники русского искусства: иконы и фрески из крупнейших музейных собраний России, ожившие с помощью мультимедийных технологий. Более 140 фрагментов объединены в цельную композицию, посвященную библейским и историческим сюжетам — от Адама и Евы и ветхозаветных праотцов до русских святых, княжеских династий и царской семьи.

В Коломну для участия в проекте «Семьи небесные. Воздух» приедут известные российские артисты и ведущие музыкальные коллективы. Музыкальное сопровождение прозвучит в исполнении Камерного хора Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и камерного оркестра VOX CORDIS. Текстовое повествование представят народный артист России Евгений Князев и актриса театра и кино Елизавета Арзамасова.

Мультимедийный проект «Семьи небесные» создан АНО «Центр развития социальных проектов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ООО «Газпром трансгаз Москва» и является победителем XV грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Начало демонстрации проекта — в 20.00. Вход по пригласительным билетам, которые с 18 мая можно бесплатно получить в кассах ДК «Коломна» и ДК «Тепловозостроитель».