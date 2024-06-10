Древнее захоронение для дальнейшего изучения решили оградить в Красногорске

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границу территории объекта археологического наследия «Ангелово. Культурный слой церкви Николая Чудотворца и грунтовый могильник, XIII — начала XX веков», расположенные в городском округе Красногорск. Такое решение приняли по результатам археологических раскопок.

Как пояснили в ведомстве, археологи обнаружили пять древних захоронений и фрагменты венчиков круговых сосудов. Культурный слой представлен серо-коричневым суглинком различных оттенков с включениями бурого суглинка, кирпичной крошки и щебня.

Проведенная граница позволит сохранить объект для дальнейшего изучения истории заселения этой территории, а также ее хозяйственного освоения в XIII — начале XX веков.

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