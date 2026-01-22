Драму «Скамейка» покажут в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове

В центре повествования — история о случайной встрече двух одиноких людей. Героиня, пережившая развод, и герой, несчастный в браке, неожиданно для себя погружаются в откровенный разговор о любви, отношениях и поиске понимания. Их диалог — это попытка найти спасение от одиночества.

Режиссер-постановщик спектакля — Татьяна Воронина. Главные роли исполняют Сергей Кирюшкин и заслуженная артистка России Наталья Беляева. Действие перенесет зрителей в атмосферу импровизированного кафе, где стирается грань между сценой и залом. Настоящие предметы ресторанного быта и музыкальный фон из джаза, блюза и рока усиливают эффект присутствия и реальности происходящего.

Премьера состоится 24 января в 17:00 на территории музея-заповедника «Мелихово».