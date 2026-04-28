Драматический театр в Дмитрове отметил 35-летие

Юбилейный вечер Дмитровского драматического театра состоялся в здании на улице Большевистской, недавно ставшем домом для творческого коллектива. Праздничный спектакль представлял собой капустник с ретроспективой коротких эпизодов из спектаклей, идущих на сцене ДДТ.

Поздравить коллектив театра с 35-летием пришли почетные гости, коллеги из сферы культуры Дмитровского и Пушкинского округов, ветераны сцены, артисты Тверского государственного театра кукол и самые преданные зрители.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила вклад театра в культурную жизнь муниципалитета. Она вручила награду директору ДДТ Марине Мурашкиной.

Депутат Московской областной думы Марина Шевченко наградила благодарственным письмом местного отделения партии «Единая Россия» коллектив театра. Детский театр‑студия «Колесо», которым руководит Олеся Мушко, преподнес драмтеатру творческий подарок.

«35 лет — это только начало пути! Творческий коллектив будет еще много лет радовать зрителя, пробуждая добрые чувства своим талантом. Наш театр — наша особая гордость!» — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.