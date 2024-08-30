Драматический театр из Дмитрова примет участие в Пушкинском фестивале

Семь профессиональных коллективов из Москвы и Подмосковья приедут на Пушкинский фестиваль, в том числе драматический театр из Дмитрова. Актеры городского округа покажут спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» режиссера Дениса Кожевникова.

«Пушкинский театральный фестиваль — 2024» пройдет с 29 августа по 1 сентября в Центральном парке культуры и отдыха. Семь профессиональных коллективов представят свои постановки, в том числе две — для юного зрителя.

Актеры из Дмитрова выступят на сцене Летнего театра Пушкинского городского парка культуры и отдыха 30 августа. Они покажут «Леди Макбет Мценского уезда». В прошлому году коллеги и зрители высоко оценили спектакль «Случай на большой дороге» по рассказам Антона Чехова.

Фестиваль посвящен 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Мероприятие проводит музыкально-драматический театр.

Зрители от 16 лет могут посетить любой спектакль бесплатно, но необходимо предварительно записаться по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».