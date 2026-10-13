Дознаватель из Ленинского округа стал призером всероссийского конкурса

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу Темерлан Арабов занял второе место в финале состязания «Лучший дознаватель органов государственного пожарного надзора — 2026». Финал проходил в течение пяти дней.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что это достойный результат на всероссийском уровне: второе место — признание высокого профессионализма и многолетнего труда.

Он подчеркнул, что работа дознавателя требует не только глубоких знаний, но и особой внимательности, умения анализировать и восстанавливать картину происшествия по мельчайшим деталям.

«Мы гордимся тем, что в Ленинском округе служат такие специалисты, как Темерлан Арабов», — добавил он.

Участие в мероприятии приняли специалисты со всей России. Конкурсная программа включала тестирования, сдачу нормативов по физической подготовке и соревнования по стрельбе.

Ключевым этапом стала практическая работа: осмотр места пожара, определение и фиксация очага возгорания, установление причины и выполнение иных следственных действий.

За годы работы Темерлан Арабов зарекомендовал себя как специалист, способный восстановить картину происшествия даже в самых запутанных случаях. Профессия дознавателя требует безупречного знания противопожарных норм и тонкостей уголовного и административного права, ведь от выводов эксперта напрямую зависят судьбы людей.