Дождеприемный колодец установили на улице Мирная в Лобне

В городском округе Лобня на улице Мирная, 29 установили дождеприемный колодец. Это оборудование предназначено для сбора дождевой и талой воды с дорог и почвы. Колодец успешно прошел испытание во время последних дождей.

Также глава округа Анна Кротова подвела итоги работы по благоустройству за день.

Так, скопление воды после дождя на устранили на улицах Силикатная, Чайковского и Деповская. Работники коммунального хозяйства привели в порядок контейнерную площадку на улице Вокзальная, 25, а на Лобненском бульваре, 4 отремонтирована входная группа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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