«Доверие – ключевой показатель». Воробьев назвал главные принципы трансформации органов власти Подмосковья

В Подмосковье продолжают обсуждать вопросы трансформации органов власти — как регионального, так и муниципального уровня. О важности этого процесса и ключевых принципах его реализации рассказал в понедельник губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона отметил, что провел обсуждение ряда практических вопросов совместно с коллегами из Раменского, Люберец, Домодедова и Рузы.

По его словам, важно получить максимальный результат от изменений в структурах, которые работают на местах, не ослабив при этом систему коммуникаций и не подорвав доверие жителей.

«Доверие — это ключевой показатель, который отфиксирован и нашей жизнью, и указами президента, и сегодня мы попросим рассказать о том, что происходит в отраслевых министерствах», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор обратил внимание на то, что некоторым муниципалитетам еще только предстоит включиться в работу.

«Я очень надеюсь, что сегодняшнее обсуждение даст ответы на вопросы и другим территориям, чтобы они также дали свои предложения на трансформацию, которые дадут эффект по ресурсам и коммуникациям», — заключил Воробьев.