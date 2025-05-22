Доцент МОНИКИ Шестакова дала советы по поддержанию здоровья щитовидной железы

Доцент кафедры МОНИКИ Татьяна Шестакова в рамках недели профилактики болезней эндокринной системы рассказала о значении щитовидной железы. Также она дала рекомендации по избавлению от дефицита йода. Об этом передал подмосковный Минздрав.

Щитовидная железа — важный эндокринный орган, располагающийся спереди на шее. Он вырабатывает жизненно необходимые гормоны — тироксин и трийодтиронин. Эти вещества регулируют обмен веществ, влияют на физическое и интеллектуальное развитие, а также поддерживают нормальную работу различных органов и целых систем.

Важнейшим элементом для работы щитовидки является йод.

Доцент МОНИКИ отметила, что потребность организма в йоде меняется в зависимости от возраста: детям младше шести лет требуется около 90 микрограммов каждый день, от семи до двенадцати лет — примерно 120, подросткам и взрослым рекомендовано получать порядка 150.

Беременным и кормящим женщина советуют увеличивать ежедневную дозу йода до 250 микрограммов, поскольку нормальное развитие мозга ребенка связано гормональной активностью щитовидной железы матери.

Для хорошего самочувствия и профилактики заболеваний необходимо включать в рацион богатые йодом продукты. Больше всего микроэлемента содержится в свежевыловленной морской рыбе, морепродуктах и морских водорослях. В молочных продуктах и фруктах — зависит от региона и может разниться.

«Идеальным продуктом для профилактики дефицита йода является йодированная соль, которую необходимо употреблять вместо обычной», — отметила доцент кафедры эндокринологии МОНИКИ Татьяна Шестакова.

Чтобы предотвратить дефицит йода, не нужно увеличивать употребление соли. Его содержание изначально рассчитано исходя из среднего уровня потребления.