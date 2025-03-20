Доцент Бауманки провел для школьников в Балашихе урок по математике

Встреча «100 вопросов математику», в которой приняли участие школьники, прошедшие муниципальный этап турнира «Математические бои», прошла в учебно-методическом центре Балашихи. Специальным гостем мероприятия стал Кирилл Казаков, кандидат физико-математических наук и доцент кафедры прикладной математики МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Кирилл Казаков поделился с восьмиклассниками информацией о научно-исследовательской деятельности в одном из ведущих технических вузов страны. Он рассказал о возможностях, которые открываются перед студентами, и о том, как ведутся исследования в области прикладной математики.

Особое внимание участников привлекла практическая часть встречи, где Кирилл Евгеньевич разобрал различные методы решения олимпиадных задач. Школьники активно задавали вопросы, получая ценные рекомендации от эксперта.

В мероприятии приняли участие более 50 учеников и учителя математики. Встреча стала отличной возможностью для школьников расширить свои знания и получить советы от опытного преподавателя, что может вдохновить их на дальнейшие успехи в науке.