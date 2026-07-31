Доступную среду для маломобильных жителей проверили в Реутове

В Реутове прошла проверка доступности городской инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Условия созданные в городе проинспектировали депутат Государственной Думы Михаил Терентьев и директор реутовского Центра ортопедии и протезирования, председатель Общественного совета партийного проекта «Единая страна — доступная среда» в Московской области Андрей Лазарев.

В Реутове проживает более 2 тысяч человек с инвалидностью. Для обеспечения их равных возможностей в городе реализуется комплекс мероприятий по формированию доступного пространства.

«Сегодня мы посетили ряд организаций, в том числе МФЦ, поликлинику и другие. Объекты соответствуют заявленным требованиям. Обращаю особое внимание на инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями здоровья в силу специфики моей деятельности», — рассказал Андрей Лазарев после обхода.

В рамках работы по формированию доступной среды в регионе адаптировано свыше 900 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Приоритет отдается медицинским учреждениям, МФЦ, образовательным и культурным организациям как наиболее востребованным.

Здания оснащаются пандусами, поручнями, тактильной плиткой, кнопками вызова персонала и информационными табличками со шрифтом Брайля. Внутри оборудуются специализированные санузлы и зоны ожидания. На улицах обустраиваются посадочные площадки на автобусных остановках и устанавливаются светофоры со звуковыми сигналами. В общественных пространствах — парках, скверах и жилых кварталах — расширяются пешеходные дорожки и ликвидируются барьеры в виде высоких бордюров.

«Мы вместе с участником СВО и представителями администрации города прошли от места его жительства по значимым объектам, где часто бывает человек с инвалидностью. Путь комфортен. Мы видим, что программа „Доступная среда“ работает. Я благодарен губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, который инициировал провести такой мониторинг маршрутов, ориентированный на доступность для людей с ограниченными возможностями передвижения», — поделился Михаил Терентьев.

Проводимые мероприятия способствуют созданию условий, при которых ветераны специальной военной операции и другие маломобильные граждане могут беспрепятственно передвигаться по городу, получать необходимые услуги и вести активный образ жизни. Работа по формированию безбарьерной среды носит системный и непрерывный характер. Проект «Единая страна — доступная среда» помогает сделать городское пространство комфортным и доступным для всех категорий граждан.