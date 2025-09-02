Доступность среды для маломобильных жителей проверили в Раменском

Участники осмотра прошлись по центральным улицам, проверив состояние пандусов, понижение бордюров на пешеходных переходах, удобство подъездов к социальным объектам и общую проходимость тротуаров. Особое внимание уделили проблемным участкам у торговых объектов и местам, где необходимы комфортные спуски для маломобильных групп населения.

Олеся Фролова, член правления Раменской организации «Всероссийского общества инвалидов», отметила, что речь идет не только о людях в колясках: «Маломобильные — это не только инвалиды на колясках, это еще и мамочки с детьми, пожилые люди, люди на самокатах, дети. Это нужно всем». По ее словам, сегодня показали основные проблемные места в центре города.