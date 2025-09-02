Доступность среды для маломобильных жителей проверили в Раменском
В центре Раменского прошел рейд по оценке доступности городской среды. В мероприятии приняли участие глава округа Эдуард Малышев, профильные специалисты и представитель правления местного отделения «Всероссийского общества инвалидов» Олеся Фролова.
Участники осмотра прошлись по центральным улицам, проверив состояние пандусов, понижение бордюров на пешеходных переходах, удобство подъездов к социальным объектам и общую проходимость тротуаров. Особое внимание уделили проблемным участкам у торговых объектов и местам, где необходимы комфортные спуски для маломобильных групп населения.
Олеся Фролова, член правления Раменской организации «Всероссийского общества инвалидов», отметила, что речь идет не только о людях в колясках: «Маломобильные — это не только инвалиды на колясках, это еще и мамочки с детьми, пожилые люди, люди на самокатах, дети. Это нужно всем». По ее словам, сегодня показали основные проблемные места в центре города.
Глава округа Эдуард Малышев сообщил, что у комиссии есть замечания к ряду объектов и определены четкие сроки их устранения.
«Мы прошли центральную часть города, осмотрели все пандусы для маломобильных групп населения, есть ряд замечаний к торговым объектам, понижению бордюрной части пешеходных переходов. Определяем четкие сроки выполнения тех или иных решений, чтобы маломобильным гражданам было комфортно передвигаться. Работу продолжим на постоянной основе», - отметил он.
По итогам рейда профильные специалисты зафиксировали задачи и обсудили предложения по улучшению пешеходных маршрутов. Ремонты и корректировки планируется выполнить в рамках дальнейшей программы по созданию доступной городской среды.