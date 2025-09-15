Доступность среды для маломобильных граждан проверили в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск прошел мониторинг состояния городской среды, в котором ключевым экспертом выступил человек с ограниченными возможностями передвижения. Основная задача проверки заключалась в том, чтобы выявить препятствия, мешающие комфортному перемещению маломобильных граждан, и собрать предложения по совершенствованию инфраструктуры.

В ходе осмотра, организованном при участии представителей администрации проверили бордюры и пандусы на соответствие нормативам. Дополнительно было уделено внимание удобству входных групп и коридоров в Доме культуры «Выстрел». При обходе парка выявили участок, где отсутствует тротуар, что создает трудности не только для маломобильных граждан, но и для родителей с детскими колясками.

«В целом парк удобен для маломобильных людей, однако есть несколько моментов, требующих внимания. В частности, при проверке туалета мы обнаружили небольшие недочеты во входной группе. Их в ближайшее время устраним», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева.

Все зафиксированные замечания направят подрядчикам. Администрация округа планирует сделать подобные проверки регулярными.