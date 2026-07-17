Доступность социальных объектов проверили в Воскресенске

Представители партии «Единая Россия» совместно с ветеранами специальной военной операции проверили доступность социально значимых объектов в деревне Чемодурово городского округа Воскресенск. Мониторинг прошел в рамках партийного проекта «Единая страна — доступная среда».

Участники проверки оценили, насколько удобно и безопасно людям с ограниченными возможностями здоровья пользоваться объектами социальной инфраструктуры. Особое внимание уделили состоянию пандусов, кнопок вызова персонала и другим элементам доступной среды у продуктового магазина и почтового отделения.

По итогам мониторинга нарушений выявлено не было. Пандус у магазина находится в исправном состоянии, а кнопка вызова персонала в почтовом отделении работает без замечаний.

«Наша задача — не просто установить элементы доступной среды, а убедиться, что они действительно удобны и работают. Важно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли свободно и комфортно пользоваться всеми необходимыми услугами», — отметила депутат городского округа Екатерина Павлова.

В местном отделении партии сообщили, что мониторинг доступности социальных объектов в городском округе Воскресенск будет продолжен.