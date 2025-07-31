Доступность магазинов для маломобильных граждан проверили в Солнечногорске

В Солнечногорске проверили, насколько торговые объекты удобны для людей с ограниченными возможностями. Инспекция прошла в ТЦ на Советской площади. В ней участвовали начальник отдела социального развития Лидия Пальцева, представители комплекса «Сенеж» и кинотеатра «Релизпарк».

Особое внимание уделили кинотеатру, где есть оборудование для показа фильмов незрячим, слабовидящим, глухим и слабослышащим людям. Также там есть устройства для подъема и спуска инвалидов-колясочников и специальные места в зале.

«Осмотр показал, что наши торговые центры работают над созданием комфортных условий для маломобильных групп населения. Продолжим работу в данном направлении, ведь доступность определяет качество жизни каждого нашего жителя», — сказала начальник отдела социального развития Лидия Пальцева.

В торговом центре есть лифт для инвалидов-колясочников и сенсорные элементы для слабовидящих на лестницах. В следующем году там планируется установка системы навигации.