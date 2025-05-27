Доступность городской среды для инвалидов улучшат в Реутове

В администрации городского округа Реутов прошло еженедельное оперативное совещание под руководством главы Филиппа Науменко. В рамках мероприятия рассмотрели приоритетные задачи и поручения губернатора Андрея Воробьева , в том числе доступность городской среды для маломобильных групп населения и модернизацию инфраструктуры.

В центре внимания — поддержка ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Глава округа отметил, что участники СВО часто обращаются в администрацию с просьбой улучшить городскую инфраструктуру для свободного передвижения. В ближайшее время специалисты проведут мониторинг территорий, чтобы выявить тротуары, пешеходные переходы и общественные пространства, где нужно улучшить передвижения для инвалидов, мам с колясками, велосипедистов и самокатчиков.

С этой задачей связаны планы по ремонту и реконструкции дорожных сетей. В активную фазу вступает проект реконструкции МКАД. От торгового центра «Шоколад» до шоссе Энтузиастов появится новая дорога-дублер, где обустроят дополнительный съезд в районе Ивановской эстакады. Также запланировано расширение улицы Победы, строительство надземного пешеходного перехода и модернизация существующего подземного перехода. Все элементы транспортной инфраструктуры должны соответствовать современным стандартам безбарьерной среды.

Еще одно важное направление в работе администрации — реконструкция системы теплоснабжения. Глава Реутова подчеркнул, что работы должны проводить поэтапно с минимальным вмешательством в повседневную жизнь горожан. При этом подрядчик не сможет приступить к реконструкции следующего участка, не завершив работы на предыдущем. В округе до начала отопительного сезона планируют отремонтировать более двух километров теплотрасс.

Комплексный подход к решению инфраструктурных задач позволит повысить качество городской среды в Реутове и обеспечить комфорт для всех категорий жителей.