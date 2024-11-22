Доступ к притоку реки Истры восстановили при участии Минэкологии

Компания «Новые горизонты» восстановила свободный проход к притоку реки Истры для жителей деревни Веледниково. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.

Сотрудники межрайоной природоохранной прокуратуры по жалобе жителей выехали в деревню Веледниково. Оказалось, что компания «Новые горизонты» строит гидротехническое сооружение и возвела вокруг участка сплошной металлический забор. Это ограничило свободный проход к воде для жителей и гостей деревни, что нарушает требования водоохранного законодательства.

В итоге ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности, а забор демонтировали. Сейчас жители могут беспрепятственно проходить к ручью.