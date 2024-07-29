Доступ к Москве-реке восстановили в Раменском по требованию Минэкологии

Жителям вернули проход к реке Москве после вмешательства Минэкологии Подмосковья. Собственников земли в селе Софьино Раменского округа обязали восстановить доступ к водной артерии.

«Владельцы нескольких земельных участков возвели ограждения с воротами, преградив доступ к реке. После вмешательства наших сотрудников проход открыли, но потом снова установили ворота. Силами администрации свободный доступ к реке восстановлен», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Похожее нарушение недавно нашли в коттедже «Южный парк», расположенном в деревне Минаево городского округа Домодедово. Собственникам, незаконно преградившим доступ к реке Злодейке, объявили предостережения.

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