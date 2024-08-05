Достойная зарплата и карьерный рост. Завод чая и кофе во Фрязине объявил набор сотрудников
Завод горячих напитков во Фрязине объявил набор сотрудников
Предприятие по производству горячих напитков «Май» открыло новые вакансии во Фрязине. На работу пригласили как опытных, так и начинающих специалистов. Им предложат достойную зарплату и перспективу роста.
Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, компания готова обучить сотрудников без опыта, предоставить достойную зарплату, бесплатное питание, трансфер в Щелково и Фрязино, а также гарантирует карьерный рост. На производство требуются механики по обслуживанию оборудования, электронщики, операторы оборудования, комплектовщики, наладчики и водители электропогрузчика.
Компания «Май» занимается производством чая и кофе более 30 лет и сотрудничает с ресторанным, туристическим и транспортным бизнесом.
Обратиться по вопросам трудоустройства можно к HR-специалисту по телефону +7(915)075-87-58.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».