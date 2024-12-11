Спортсмены из Воскресенска стали призерами первенства России по фехтованию

Всероссийский турнир проходил со 2 по 14 декабря в Уфе. Воскресенские спортсмены показали высокий уровень подготовки и завоевали места на пьедестале почета.

В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены России в возрасте до 15 лет. Этот турнир стал для них главным стартом сезона.

Воскресенск представляли на первенстве воспитанники школы олимпийского резерва по фехтованию и тренеров Ольги Нелюбовой и Андрея Стручкова. Шпажисты Снежана Каменская и Лев Сдобников благодаря целеустремленности, воле к победе и регулярным тренировкам смогли в упорной борьбе составить достойную конкуренцию соперникам. Лев Сдобников стал бронзовым призером турнира, а Снежана Каменская выиграла серебряную награду.

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