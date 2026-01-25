Достижения в экологическом воспитании дошкольников оценили в Подольске

В городе прошла церемония вручения международных наград «Зеленый флаг». 36 детских садов Подольска получили признание за системную работу в сфере экологии.

Торжественное мероприятие состоялось в школе № 33, где организовали концерт и мастер-классы. Награды вручили по итогам участия в международной программе «Эко-школы/Зеленый флаг», которая реализуется уже десять лет. Проект помогает учебным заведениям внедрять экологическое образование и привлекать к этой работе детей, родителей и педагогов.

«Подольск показывает высокий уровень вовлеченности в экологическое воспитание. Такие результаты — это заслуга всего педагогического сообщества», — сказала координатор программы Ольга Мадисон.

В церемонии участвовали представители администрации, Совета депутатов, Общественной палаты округа, а также координаторы из Республики Татарстан и социальные партнеры. Награды присуждали по результатам работы образовательных организаций в 2024-2025 учебном году.