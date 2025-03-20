Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется в Подмосковье 21 марта и продлится до 21 апреля. В это время работы напишут выпускники школ и студенты колледжей, которые не смогут поучаствовать в основном этапе.

Первыми экзаменами периода станут география и литература. Их напишут восемь человек. Экзамены пройдут на базе лицея № 4 в Королеве.

Всего в этом году досрочно сдадут ЕГЭ 129 человек, среди которых 34 школьника. Пункты проведения экзамена организовали в Королеве, Красногорске, Одинцове и Раменском.

Результаты станут известны не позднее 4 апреля, их опубликуют на официальном портале Рособрнадзора, а также в личных кабинетах участников на сайте Регионального центра обработки информации.

Резервные дни сдачи экзамена по литературе и географии назначили на 18 и 21 апреля.