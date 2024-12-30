Досрочно открытый мост через реку Молодильню проверили в Истре

Движение по новому мосту через реку Молодильню открыли на месяц раньше намеченного срока в районе деревни Троица городского округа Истра — в середине декабря. Протяженность нового двухполосного объекта составляет около 90 метров, включая подходы.

Заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик проверил мост, пообщался с жителями соседних деревень и оценил качество проведенных работ.

Гержик пояснил, что движение по мосту запустили 20 декабря. Он напомнил, что весной этого года старый мост обрушился из-за поднявшегося уровня воды и размытия грунта, и вот теперь жители вновь получили возможность пользоваться новой переправой.

«Сейчас благодаря сооружению жители деревень Троица, Часовня и Гордово и многочисленных СНТ смогут беспрепятственно выехать из деревень в сторону Новорижского шоссе», — указал Гержик.