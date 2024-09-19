Доску в честь гвардии лейтенанта Александра Водопьянова открыли в Красногорске

В Красногорске открыли мемориальную доску памяти гвардии лейтенанта Александра Водопьянова. В мероприятии поучаствовали губернатор Московской области, глава муниципалитета и заместитель министра обороны России.

Гимназия № 4 в Нахабине теперь будет носить имя Героя Российской Федерации Александра Водопьянова. На здании учреждения появилась мемориальная доска в его честь.

В открытии поучаствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

«Нахабинская гимназия № 4 отныне носит имя Гвардии лейтенанта Александра Владимировича Водопьянова: выпускника школы, футболиста, любящего сына, защитника Родины — того, про которого говорят: „Он был один из нас“… Светлая память Александру и низкий поклон за подвиг во имя правды и справедливости. Вечная слава Герою Отечества», — сказал Дмитрий Волков.

Александр Водопьянов служил на Херсонском направлении. 22 мая группа под его командованием попала в засаду. Александра ранили, но он сумел вывести подчиненных к точке эвакуации. Лодку, которая приплыла за российскими военными, обстреляли из минометов. После высадки на берег командир погиб после взрыва дрона-камикадзе.

Бойцу из Красногорска было 23 года. Президент России посмертно присвоил ему звание Героя России.

«Сегодня никто не мог сдержать слез — родные, друзья, учителя, школьники. Память о подвиге Александра будет жить. Мы ее сохраним», — прокомментировал Андрей Воробьев.

После открытия доски в актовом зале прошел «Урок мужества». На нем выступили родители погибшего и депутат Государственной думы Алла Полякова.

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