Доску почета открыли ко Дню химика в филиале «Уралхим» в Воскресенске

В филиале компании «Уралхим» в городе Воскресенск открыли доску почета ко Дню химика. На ней изображены портреты 24 сотрудников предприятия.

Директор филиала, Дмитрий Трушков подчеркнул, что завод постоянно совершенствуется и движется вперед. Каждый год он становится более эффективным, красивым и безопасным. В этом процессе участвует множество наших коллег, которые ежедневно вкладывают частичку себя.

На доске почета размещены портреты операторов линий, начальников цехов и мастеров предприятия, каждый из которых регулярно выполняет свою работу на благо развивающегося завода.

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