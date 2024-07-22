Мемориальную доску участнику СВО Александру Девятко установили в Балашихе

Мемориальную доску участнику специальной военной операции из Балашихи установили на фасаде дома № 5 на Пионерской улице в микрорайоне Заря. Боец Александр Девятко жил здесь вместе со своей семьей.

Александр Девятко во время срочной службы в армии подписал контракт. Он прошел курсы подготовки от военкомата и получил звание старшего лейтенанта. В зону специальной военной операции военнослужащий отправился вместе со своим братом в мае 2022 года. Там Александр получил ранение, вернулся домой, восстановился и вновь отправился на передовую.

Он погиб в июле 2023 года. Боец не оправился от минно-взрывной травмы и поражений осколками. Александр посмертно награжден орденом Мужества. Старший лейтенант похоронен на Братском кладбище. У военнослужащего осталась жена, родители и родной брат, который сейчас служит в зоне спецоперации. Память Александра Девятко увековечили в Балашихе.

«Сегодня мы открываем памятную доску настоящему воину, защитнику своего отечества. В ходе специальной военной операции он ценой собственной жизни защищал нас с вами, мирное небо над нашей головой. Мы гордимся и помним. Для нас Александр настоящий герой. Вечная память», — сказал заместитель главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский.

Также мемориальную доску герою установили на фасаде Подмосковного колледжа «Энергия» на улице Гидрогородок в микрорайоне Железнодорожный, где в юности учился боец.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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