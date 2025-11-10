Дошкольные группы для детей с РАС открыли в Солнечногорске

На базе корпуса 7 средней общеобразовательной школы № 4 в Солнечногорске заработали специальные дошкольные группы. Они предназначены для развития детей с расстройствами аутистического спектра.

Занятия организованы по четырехчасовому графику: в первую или вторую смену. С воспитанниками работают дефектолог, психолог, логопед и воспитатель. Программа включает как малые групповые, так и индивидуальные занятия, направленные на развитие памяти, речи, а также социально-коммуникативных и физических навыков.

«Профессиональный подход в воспитании и обучении детей с особенностями очень важен: наши специалисты обладают методическими знаниями и практическим опытом, который помогает детям адаптироваться к окружающему их миру, гармонично развиваться и чувствовать себя частью общества, коллектива, заводить друзей. Чуткость старших, внимание к индивидуальности каждой личности позволяют поправить некоторые моменты, улучшить качество жизни таких деток», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

В настоящее время функционируют две коррекционные группы. Каждая из них рассчитана на шесть воспитанников в возрасте от пяти до семи лет, имеющих соответствующее заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

«Вторую группу мы открыли 6 ноября, первая работает с 9 сентября. Дети первой группы адаптировались прекрасно: положительно и с удовольствием идут на занятия. За месяц они достигли больших результатов — выполняют задания, стала появляться речь», — сказала администратор корпуса 7 школы № 4 Ольга Кувшинова.

Посещение этих групп является бесплатным. Инициатива создания проекта исходила от местного отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Поддержку оказали глава Солнечногорска Константин Михальков и управление образования администрации муниципалитета.