Дошкольное отделение в Мечникове откроется после капремонта в 2026 году

В городском округе Красногорск продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения МБОУ Петрово‑Дальневская СОШ, расположенного по адресу: г.о. Красногорск, п. Мечниково, д. 2А. Здание площадью 1 708,9 м² активно претерпевает изменения, и на данный момент строительная готовность уже превышает 40%.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами национального проекта «Семья». На объекте ведутся фасадные работы, установка оконных блоков, внутренние отделочные работы и монтаж инженерных сетей.

Здание дошкольного отделения было построено в 1965 году и давно нуждалось в обновлении. Современные стандарты образования и безопасности требуют соответствия новым нормам, что станет возможным после завершения капитального ремонта. Это позволит создать более комфортные и безопасные условия для воспитанников.

Ожидается, что капитальный ремонт будет завершен в 2026 году.