Дошкольное отделение школы № 2 в Яхроме отметило 10-летний юбилей

В городе Яхроме Дмитровского муниципального округа 10-летний юбилей отметило дошкольное отделение «Бригантина» школы № 2. В честь этого события воспитанники и педагоги подготовили праздничный концерт.

Мероприятие посетили заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина, депутат Московской областной думы Марина Шевченко, депутат местного Совета депутатов Светлана Тягачева.

Начальник отдела координации деятельности управления образования администрации Светлана Ковалкина наградила педагогов детского сада благодарственными письмами и почетными грамотами.

«Педагоги „Бригантины“ демонстрируют высочайший уровень профессионализма, создавая условия для гармоничного развития детей. Их труд — это вклад в будущее нашего общества. Поздравляю коллектив с юбилеем и желаю новых успехов в его важной миссии!» — сказал глава Дмитровского округа Иван Курданин.