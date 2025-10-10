Дошкольное отделение лицея № 4 в Королеве отремонтируют до конца года

Капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 4 подходит к концу в микрорайоне Юбилейный в Королеве. Специалисты приступили к пусконаладочным работам.

Площадь здания, рассчитанного на 240 мест, составляет почти две тысячи квадратных метров.

«Строители завершают отделочные работы, ведут пусконаладку инженерных систем, системы видеонаблюдения, завершают благоустройство прилегающей территории. В здание уже подано тепло, ведется поставка мебели», — отметили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

На объекте трудятся 48 специалистов, которые используют три единицы техники.

В здании заменили кровлю, утеплили фасад, обновили коммуникации и сантехнику, отремонтировали внутренние помещения и пищеблок.

Работы проводят по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.

Проект планируют реализовать до конца года.