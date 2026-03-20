Дошкольное отделение гимназии № 2 в городском округе Чехов ждет обновление

Строители продолжают модернизацию дошкольного отделения гимназии № 2 в городском округе Чехов. Сейчас в здании устанавливают новую мебель и монтируют оконечное оборудование, а в уже отремонтированных помещениях проводят уборку.

По словам начальника участка подрядной организации «Гефест-Строй» Юрия Пупыкина, рабочие собирают мебель с помощью ручного электроинструмента: столы, шкафы, стулья, кроватки и так далее. Многие помещения уже частично оснащены мебелью.

Параллельно ведутся работы по монтажу электрических выключателей, розеток и светильников, на стенах крепят информационные таблички и указатели. Также завершают покраску и шлифовку стен в помещениях, коридорах и на лестничных клетках. Полы почти полностью обновили: на них уложили керамогранит, линолеум или ламинат и сейчас крепят плинтусы.

Модернизация внутренних инженерных сетей канализации, водо- и теплоснабжения уже завершена. На 100% заменили систему вентиляции, установили новые пластиковые окна, стояки и радиаторы отопления.

Снаружи полностью поменяли покрытие кровли, утеплили и покрасили фасад, обновили водостоки. Тем самым улучшили внешний вид детсада, повысили его тепло- и гидроизоляцию.

Площадь здания — около 1300 квадратных метров. Его построили в 1953 году, ему уже более 70 лет, поэтому обновление назрело давно.

Детсад включили в госпрограмму Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Проект финансируют из регионального бюджета. Завершить модернизацию планируют в конце первого квартала.