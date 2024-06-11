Дошкольное отделение гимназии № 11 капитально отремонтируют в Королеве к сентябрю

Здание дошкольного отделения гимназии № 11 на Садовой улице в Королеве капитально отремонтируют. Оно откроет обновленные двери к сентябрю.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, готовность работ уже превысила 45%. Сейчас на площадке трудятся 19 человек.

«Ведется устройство фасада и демонтаж входных групп, монтаж инженерных сетей — водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, штукатурка стен, укладка настенной и половой плитки. Выполнение работ в графике», — уточнили в министерстве.

В здании обновят кровлю и фасад, заменят внутренние перегородки и коммуникации, а также установят противопожарную систему и камеры видеонаблюдения.

Ремонт проводят по губернаторской программе за счет регионального бюджета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».