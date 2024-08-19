Дошкольное отделение гимназии № 4 в Дзержинском отремонтируют в 2025 году

Капитальный ремонт двух зданий дошкольного отделения гимназии № 4 продолжается в Дзержинском. Подрядчик приступил к фасадным работам, сообщили в Министерстве строительного комплекса региона.

«На объектах задействовано более 25 рабочих. Рабочие приступили к фасадным работам, продолжаются общестроительные работы», — уточнили в ведомстве.

Согласно проекту, в зданиях выполнят кровельные и фасадные работы, заменят все инженерные сети, окна, двери и сантехнику, а также проведут капитальный ремонт внутренних помещений. В обновленных классах установят мебель и современное оборудование, а прилегающую территорию благоустроят. Завершить все работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».