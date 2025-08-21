Дошкольное отделение гимназии «Логос» капитально отремонтируют в Дмитрове

Совсем скоро в Дмитрове приступят к капремонту детского сада «Аленушка». Его проведут благодаря госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национальному проекту «Семья».

Подрядчиком стала компания «РСПК». Специалисты организации заменят кровлю и водосточную систему, модернизируют инженерные сети.

Кроме того, они установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, отремонтируют группы и пищеблок, обновят фасад и благоустроят территорию около учреждения.

Детсад работает с 1980 года. Сейчас в отделении 11 групп. Здесь воспитывают 290 детей. Открыть здание после ремонта должны в следующем году.

«Ремонт дошкольного учреждения — воплощение в жизнь принципов национального проекта „Семья“, направленного на создание комфортной среды для подрастающего поколения. На время работ дети будут временно переведены в другие сады с учетом пожеланий родителей», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.