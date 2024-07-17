Дошкольники приняли участие в экологической акции «Добрые крышечки» в Истре

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Воспитанники дошкольных учреждений Истры вместе с родителями поучаствовали в экологической акции. Они сдали пластиковые крышки от бутылок на переработку.

Дети дошкольных отделений школ № 2 и № 3 города Истра собрали пластиковые крышки и отдали в переработку. По мнению родителей, акция воспитывает в ребятах бережное отношение к окружающему миру.

«Добрые крышечки» — это российский социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышечек. Его цели: сделать мир чище и помочь детям с особенностями развития.

Люди сдают пластиковые крышки от бутылок и пакетов с пищевыми продуктами в пункты приема. Когда крышечки накапливаются, крупную партию доставляют на завод по переработке пластика. Вырученные от сбора деньги переводят на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Ежегодно в школах и садах округа Истра дети и родители собирают и сдают крышки от бутылок и пакетов в рамках не только этой акции, но и других.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Обманули хомяка. Мошенники воруют аккаунты в игре Hamster Kombat

В Канаде умерла 10-летняя звезда TikTok. Кто такая Bella Brave

Манящий космос. Как попасть на Байконур и увидеть запуск ракеты

Историк, дворянин и морпех. Что известно о задержанном московском экс-министре Кибовском

Ядовитые гости атаковали Крым. Кто такие медузы-корнероты и чем они опасны

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте