Встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым провели для дошкольников в Одинцове

В преддверии Дня космонавтики, 7 апреля, дошкольники Гимназии имени Е. М. Примакова Одинцовского городского округа встретились с космонавтом-испытателем, Героем Российской Федерации Антоном Шкаплеровым. Мероприятие прошло в рамках образовательного проекта «Что? Зачем? Почему?». Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

На встрече ребята вместе с Антоном Николаевичем посмотрели кино о космических полетах и обсудили особенности жизни в невесомости. Они поговорили о работе в скафандре и о том, меняется ли восприятие времени в космосе. Космонавт поделился своими первыми впечатлениями от полета: «Меня удивила наша планета. Во-первых, своими размерами. Во-вторых, своей красотой. Я облетел Землю больше десяти тысяч раз — и каждый раз она разная, живая и по-своему прекрасная».

Эта встреча не только расширила знания дошкольников о космической деятельности, но и помогла им задуматься о профессиональных и человеческих ценностях, сформировать уважение к труду космонавтов и интерес к науке и исследованию космоса.