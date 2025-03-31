Дошкольники из Фрязина победили в детском футбольном турнире
Традиционный детский турнир «Планета футбола» прошел в Медвежьих Озерах. Команда из Фрязина стала победителем соревнований.
Участниками матчей были 11 команд. В сборные входили дети шести и семи лет.
Фрязино на состязаниях представили воспитанники спортивной школы «Олимп» — футболисты «Олимп-Юниор». Это ребята 2018 года рождения. Они стали победителями престижного турнира.
Юные спортсмены занимаются под руководством профессионального футболиста и сертифицированного тренера Адамса Нусси. Он помогает ребятам не просто отрабатывать навыки в этом виде спорта, но и комплексно воспитывает в них настоящих футболистов.
«Эта победа — лишь первый шаг на пути к большим достижениям. Впереди у „Олимпа“ — новые турниры, яркие матчи и, конечно, безграничная любовь к футболу», — добавил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.