Дошкольники из Фрязина победили в детском футбольном турнире

Участниками матчей были 11 команд. В сборные входили дети шести и семи лет.

Фрязино на состязаниях представили воспитанники спортивной школы «Олимп» — футболисты «Олимп-Юниор». Это ребята 2018 года рождения. Они стали победителями престижного турнира.

Юные спортсмены занимаются под руководством профессионального футболиста и сертифицированного тренера Адамса Нусси. Он помогает ребятам не просто отрабатывать навыки в этом виде спорта, но и комплексно воспитывает в них настоящих футболистов.

«Эта победа — лишь первый шаг на пути к большим достижениям. Впереди у „Олимпа“ — новые турниры, яркие матчи и, конечно, безграничная любовь к футболу», — добавил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.