Дошкольники Химок представили премьеру мюзикла

Спектакль «Волк и семеро козлят на новый лад» прошел 20 марта в дошкольном отделении «Дюймовочка» школы № 8 имени Матвеева. Поддержать ребят пришла лидер Движения общественной поддержки, директор школы Ольга Игнатьева.

Главные роли в постановке исполнили воспитанники учреждения. Юные артисты представили яркую и трогательную версию известной сказки, которая сразу покорила зрителей — в зале царила теплая, почти домашняя атмосфера.

Ольга Игнатьева отметила высокий уровень подготовки и вклад взрослых в создание спектакля, назвав выступление восхитительным.

Зрительный зал был полон родителей, которые с первых минут поддерживали детей аплодисментами и улыбками. Выступление стало настоящим праздником для всех участников и гостей.

Подобные мероприятия становятся важной частью системы дополнительного образования в Химках.