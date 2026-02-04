Дошкольник из Пушкино стал читателем года в местной библиотеке

Это достижение стало свидетельством раннего развития интереса к чтению у подрастающего поколения. Увлечение чтением у Льва началось в возрасте трех лет. Ежедневное чтение книг — от сказок до фантастики — стало семейной традицией. Сам Лев активно участвует в выборе литературы, предпочитая яркие и иллюстрированные издания. Мама мальчика, Ирина Белкина, отмечает, что, несмотря на тягу к красочным обложкам, приходится следить за соответствием содержания возрастным особенностям ребенка.

Несмотря на юный возраст, Лев уже освоил чтение по слогам. Его успехи были отмечены почетной грамотой на специальном мероприятии, организованном сотрудниками детской библиотеки. Конкурс читательских достижений в Красноармейске не ограничился одной возрастной категорией. Среди школьников аналогичного звания «Абсолютный лидер» удостоилась София Гайнутдинова, продемонстрировавшая результат в 265 прочитанных книг за год. Для всех юных участников, включая победителей в номинации «Дебютный прорыв», библиотекари организовали праздник. В программу вошли познавательные мастер-классы.