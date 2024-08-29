Дошколята в Лосино-Петровском вырастили овощи на территории детского сада

Ребята из детского сада № 3 «Ивушка» вырастили тыкву на огороде, который расположен на территории образовательного учреждения. Так воспитатели прививают дошкольникам интерес к изучению окружающего мира.

В корпусе № 3 «Ивушка» создали огород под окнами дошкольного учреждения. Дети сами садят растения, а потом ухаживают за ними. Воспитатели прививают с раннего возраста навык работы в коллективе. В этом году малыши вырастили тыкву.

«Дети в этом возрасте очень любознательны. Важно поддержать их интерес в изучении окружающего мира. Практика выращивания огорода на территории детского сада положительно влияет на развитие дошкольников. Они узнают многообразие растений, наблюдают за их ростом, а потом за плодами, которые сами вырастили», — поделилась воспитательница детского сада № 3 «Ивушка».

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